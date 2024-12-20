"Пластуни" передали розвідникам Вифлеємський вогонь миру

Церемонія передачі Вифлеємського вогню миру відбулася вчора, 19 грудня, біля військового храму Миколая Чудотворця.

"Вифлеємський вогонь миру - це багаторічна скаутська традиція. Він символізує нашу єдність, взаємопідтримку, а також те, що навіть в найтемніші часи світло наших справ здатне розсіювати темряву. Ми передаємо цей вогонь усім, хто його потребує, хто бажає його від нас прийняти. Ми також передаємо цей вогонь нашим захисникам на передову", - сказала представниця київського "Пласту" Ірина Загірська.

Вогонь з рук наймолодших пластунів прийняв особисто Буданов та вручив подяку від воєнної розвідки.

"Нехай цей символ миру буде слугувати для всієї нашої держави, якій мир точно вже потрібен. Сподіваймося на краще, дякую всім шановним пластунам і рухаємося разом до Перемоги. Бо мир - це Перемога", - заявив начальник ГУР.

Фото: "пластуни" передали ГУР Вифлеємський вогонь миру (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)