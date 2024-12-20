"Пластуны" передали разведчикам Вифлеемский огонь мира

Церемония передачи Вифлеемского огня мира состоялась вчера, 19 декабря, возле военного храма Николая Чудотворца.

"Вифлеемский огонь мира - это многолетняя скаутская традиция. Он символизирует наше единство, взаимоподдержку, а также то, что даже в самые темные времена свет наших дел способен рассеивать тьму. Мы передаем этот огонь всем, кто в нем нуждается, кто хочет его от нас принять. Мы также передаем этот огонь нашим защитникам на передовую", - сказала представительница киевского "Пласта" Ирина Загирская.

Огонь из рук молодых пластунов принял лично Буданов и вручил благодарность от военной разведки.

"Пусть этот символ мира будет служить для всего нашего государства, которому мир точно уже нужен. Надеемся на лучшее, спасибо всем уважаемым пластунам и движемся вместе к Победе. Потому что мир - это Победа", - заявил начальник ГУР.

Фото: "пластуны" передали ГУР Вифлеемский огонь мира (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)