"Плащі-невидимки" не спрацювали: ГУР показало ліквідацію ворога на двох напрямках

Українська розвідка ліквідувала російських окупантів на Запорізькому та Лиманському напрямках фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
Як розповіли у розвідці, окупанти намагались заховатись у так званих "плащах-невидимках" щоб пересуватись полями вночі. Однак це не спрацювало.
"Майстри Департаменту активних дій ГУР МО України виявляють російську піхоту - у плащі чи без нього, московитів чекає розплата", - пишуть у розвідці.
На відео показано кадри результативної бойової роботи на Запорізькому та Лиманському напрямках фронту за минулий тиждень:
Раніше ми писали, що українські військові провели унікальну операцію в одній з областей Російської Федерації. Під час операції українські військові організували засідку на рухомий транспорт противника. В результаті злагоджених дій спецпризначенців були знищені троє військовослужбовців РФ та їхній транспорт.