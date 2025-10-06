UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Плащі-невидимки" не спрацювали: ГУР показало ліквідацію ворога на двох напрямках

Ілюстративне фото: ГУР показало ліквідацію ворога на двох напрямках (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українська розвідка ліквідувала російських окупантів на Запорізькому та Лиманському напрямках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Як розповіли у розвідці, окупанти намагались заховатись у так званих "плащах-невидимках" щоб пересуватись полями вночі. Однак це не спрацювало.

"Майстри Департаменту активних дій ГУР МО України виявляють російську піхоту - у плащі чи без нього, московитів чекає розплата", - пишуть у розвідці.

На відео показано кадри результативної бойової роботи на Запорізькому та Лиманському напрямках фронту за минулий тиждень:

  • ліквідація піхоти російської окупаційної армії;
  • розгром ворожих позицій;
  • знищення московитського транспорту;
  • військової техніки та дронів.

Раніше ми писали, що українські військові провели унікальну операцію в одній з областей Російської Федерації. Під час операції українські військові організували засідку на рухомий транспорт противника. В результаті злагоджених дій спецпризначенців були знищені троє військовослужбовців РФ та їхній транспорт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніГоловне управління розвідки