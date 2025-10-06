"Плащі-невидимки" не спрацювали: ГУР показало ліквідацію ворога на двох напрямках

Як розповіли у розвідці, окупанти намагались заховатись у так званих "плащах-невидимках" щоб пересуватись полями вночі. Однак це не спрацювало.

"Майстри Департаменту активних дій ГУР МО України виявляють російську піхоту - у плащі чи без нього, московитів чекає розплата", - пишуть у розвідці.

На відео показано кадри результативної бойової роботи на Запорізькому та Лиманському напрямках фронту за минулий тиждень: