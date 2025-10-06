"Плащи-невидимки" не сработали: ГУР показало ликвидацию врага на двух направлениях

Как рассказали в разведке, оккупанты пытались спрятаться в так называемых "плащах-невидимках" чтобы передвигаться по полям ночью. Однако это не сработало.

"Мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаруживают российскую пехоту - в плаще или без него, московитов ждет расплата", - пишут в разведке.

На видео показаны кадры результативной боевой работы на Запорожском и Лиманском направлениях фронта за прошедшую неделю: