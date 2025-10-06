RU

"Плащи-невидимки" не сработали: ГУР показало ликвидацию врага на двух направлениях

Иллюстративное фото: ГУР показало ликвидацию врага на двух направлениях (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинская разведка ликвидировала российских оккупантов на Запорожском и Лиманском направлениях фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Как рассказали в разведке, оккупанты пытались спрятаться в так называемых "плащах-невидимках" чтобы передвигаться по полям ночью. Однако это не сработало.

"Мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаруживают российскую пехоту - в плаще или без него, московитов ждет расплата", - пишут в разведке.

На видео показаны кадры результативной боевой работы на Запорожском и Лиманском направлениях фронта за прошедшую неделю:

  • ликвидация пехоты российской оккупационной армии;
  • разгром вражеских позиций;
  • уничтожение московитского транспорта;
  • военной техники и дронов.

 

Ранее мы писали, что украинские военные провели уникальную операцию в одной из областей Российской Федерации. Во время операции украинские военные организовали засаду на подвижной транспорт противника. В результате слаженных действий спецназовцев были уничтожены трое военнослужащих РФ и их транспорт.

