ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Плащі-невидимки" не спрацювали: ГУР показало ліквідацію ворога на двох напрямках

Україна, Понеділок 06 жовтня 2025 18:40
UA EN RU
"Плащі-невидимки" не спрацювали: ГУР показало ліквідацію ворога на двох напрямках Ілюстративне фото: ГУР показало ліквідацію ворога на двох напрямках (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українська розвідка ліквідувала російських окупантів на Запорізькому та Лиманському напрямках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Як розповіли у розвідці, окупанти намагались заховатись у так званих "плащах-невидимках" щоб пересуватись полями вночі. Однак це не спрацювало.

"Майстри Департаменту активних дій ГУР МО України виявляють російську піхоту - у плащі чи без нього, московитів чекає розплата", - пишуть у розвідці.

На відео показано кадри результативної бойової роботи на Запорізькому та Лиманському напрямках фронту за минулий тиждень:

  • ліквідація піхоти російської окупаційної армії;
  • розгром ворожих позицій;
  • знищення московитського транспорту;
  • військової техніки та дронів.

Раніше ми писали, що українські військові провели унікальну операцію в одній з областей Російської Федерації. Під час операції українські військові організували засідку на рухомий транспорт противника. В результаті злагоджених дій спецпризначенців були знищені троє військовослужбовців РФ та їхній транспорт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Головне управління розвідки
Новини
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії