ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Плащи-невидимки" не сработали: ГУР показало ликвидацию врага на двух направлениях

Украина, Понедельник 06 октября 2025 18:40
UA EN RU
"Плащи-невидимки" не сработали: ГУР показало ликвидацию врага на двух направлениях Иллюстративное фото: ГУР показало ликвидацию врага на двух направлениях (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинская разведка ликвидировала российских оккупантов на Запорожском и Лиманском направлениях фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Как рассказали в разведке, оккупанты пытались спрятаться в так называемых "плащах-невидимках" чтобы передвигаться по полям ночью. Однако это не сработало.

"Мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаруживают российскую пехоту - в плаще или без него, московитов ждет расплата", - пишут в разведке.

На видео показаны кадры результативной боевой работы на Запорожском и Лиманском направлениях фронта за прошедшую неделю:

  • ликвидация пехоты российской оккупационной армии;
  • разгром вражеских позиций;
  • уничтожение московитского транспорта;
  • военной техники и дронов.

Ранее мы писали, что украинские военные провели уникальную операцию в одной из областей Российской Федерации. Во время операции украинские военные организовали засаду на подвижной транспорт противника. В результате слаженных действий спецназовцев были уничтожены трое военнослужащих РФ и их транспорт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Главное управление разведки
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии