"Плащи-невидимки" не сработали: ГУР показало ликвидацию врага на двух направлениях
Украинская разведка ликвидировала российских оккупантов на Запорожском и Лиманском направлениях фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
Как рассказали в разведке, оккупанты пытались спрятаться в так называемых "плащах-невидимках" чтобы передвигаться по полям ночью. Однако это не сработало.
"Мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаруживают российскую пехоту - в плаще или без него, московитов ждет расплата", - пишут в разведке.
На видео показаны кадры результативной боевой работы на Запорожском и Лиманском направлениях фронта за прошедшую неделю:
- ликвидация пехоты российской оккупационной армии;
- разгром вражеских позиций;
- уничтожение московитского транспорта;
- военной техники и дронов.
Ранее мы писали, что украинские военные провели уникальную операцию в одной из областей Российской Федерации. Во время операции украинские военные организовали засаду на подвижной транспорт противника. В результате слаженных действий спецназовцев были уничтожены трое военнослужащих РФ и их транспорт.