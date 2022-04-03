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В планы Путина входили казни, проводимые его военными, - глава MI-6

Фото: глава MI-6 Ричард Мур (twitter.com/HassanAKhaire)
Автор: Валерия Полищук

Глава разведывательной службы Министерства иностранных дел Великобритании, более известной как MI-6, Ричард Мур заявил, что в планы президента РФ Владимира Путина по вторжению в Украину входили суммарные казни, проводимые его военными и разведывательными службами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мура в Twitter.

"В планы вторжения Путина входили суммарные казни, проводимые его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах гражданских лиц в стиле казни, поступающие из освобожденных районов, ужасают и леденят душу", - написал он.

Отметим, 2 апреля спецназ Национальной полиции Украины начал зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи.

Ранее мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, среди которых подростки.

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