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У плани Путіна входили страти, що проводяться його військовими, - глава MI-6

Фото: глава MI-6 Річард Мур (twitter.com/HassanAKhaire)
Автор: Валерія Поліщук

Глава розвідувальної служби Міністерства закордонних справ Великобританії, більш відомої як MI-6, Річард Мур заявив, що в плани президента РФ Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну входили сумарні страти, що проводяться його військовими і розвідувальними службами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мура в Twitter.

"У плани вторгнення Путіна входили сумарні страти, що проводяться його військовими і розвідувальними службами. Повідомлення про вбивства цивільних осіб у стилі страти, що надходять зі звільнених районів, жахають і леденять душу", - написав він.

Зазначимо, 2 квітня спецназ Національної поліції України почав зачистку звільненої від російських окупантів Бучі.

Раніше Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, серед яких Підлітки.

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