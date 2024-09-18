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"Планують тимчасово приспати". Між будинками у центрі Києва заблукав лось (відео)

Інколи дикі тварини забредають на вулиці міст (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Між будинками в Шевченківському районі столиці люди помітили лося, який спокійно прогулювався під однією з будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації у Facebook.

Що розповіли про лося у КМДА

У КМДА розповіли, що заблукалого у столиці лося безпечно перевезуть за межі міста. Долучитися до порятунку тварини повинні співробітники:

  • КАРС "Київська служба порятунку"
  • Київського зоологічного парку

"Фахівці планують тимчасово приспати тварину, щоб перевезти в природні умови за межами столиці", - уточнили у міській держадміністрації.

Зазначається також, що лося весь шлях супроводжуватимуть ветеринари "Київського зоопарку" та "Київської міської лікарні ветеринарної медицини".

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Крім того, прес-служба КМДА оприлюднила відео, на якому можна побачити, як лось спокійно прогулюється вздовж одного зі столичних будинків.

 

Як розпізнати хвору тварину

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деякі тварини можуть переносити небезпечне інфекційне захворювання - сказ.

Оскільки у людей і тварин протікання цієї хвороби відрізняється, кожен повинен знати, як розпізнати хвору тварину та вберегти власне здоров'я.

Якщо попри всі застороги вас все ж таки вкусила тварина зі сказом, необхідно якомога швидше звернутися до лікаря.

Якщо в цей момент ви не можете цього зробити, рану необхідно одразу ретельно промити - впродовж щонайменше 15 хвилин - мильною водою, мийними засобами, дезінфектантами для обробки ран у хірургічній практиці, препаратами із вмістом спирту 70%, розчином йоду 5% чи іншими подібними засобами.

Читайте також, як у центрі Луцьку помітили хижу тварину.

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