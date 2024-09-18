"Планують тимчасово приспати". Між будинками у центрі Києва заблукав лось (відео)

Як розпізнати хвору тварину

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деякі тварини можуть переносити небезпечне інфекційне захворювання - сказ.

Оскільки у людей і тварин протікання цієї хвороби відрізняється, кожен повинен знати, як розпізнати хвору тварину та вберегти власне здоров'я.

Якщо попри всі застороги вас все ж таки вкусила тварина зі сказом, необхідно якомога швидше звернутися до лікаря.

Якщо в цей момент ви не можете цього зробити, рану необхідно одразу ретельно промити - впродовж щонайменше 15 хвилин - мильною водою, мийними засобами, дезінфектантами для обробки ран у хірургічній практиці, препаратами із вмістом спирту 70%, розчином йоду 5% чи іншими подібними засобами.

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