"Планують тимчасово приспати". Між будинками у центрі Києва заблукав лось (відео)

Між будинками в Шевченківському районі столиці люди помітили лося, який спокійно прогулювався під однією з будівель.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації у Facebook.
У КМДА розповіли, що заблукалого у столиці лося безпечно перевезуть за межі міста. Долучитися до порятунку тварини повинні співробітники:
"Фахівці планують тимчасово приспати тварину, щоб перевезти в природні умови за межами столиці", - уточнили у міській держадміністрації.
Зазначається також, що лося весь шлях супроводжуватимуть ветеринари "Київського зоопарку" та "Київської міської лікарні ветеринарної медицини".
Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Крім того, прес-служба КМДА оприлюднила відео, на якому можна побачити, як лось спокійно прогулюється вздовж одного зі столичних будинків.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деякі тварини можуть переносити небезпечне інфекційне захворювання - сказ.
Оскільки у людей і тварин протікання цієї хвороби відрізняється, кожен повинен знати, як розпізнати хвору тварину та вберегти власне здоров'я.
Якщо попри всі застороги вас все ж таки вкусила тварина зі сказом, необхідно якомога швидше звернутися до лікаря.
Якщо в цей момент ви не можете цього зробити, рану необхідно одразу ретельно промити - впродовж щонайменше 15 хвилин - мильною водою, мийними засобами, дезінфектантами для обробки ран у хірургічній практиці, препаратами із вмістом спирту 70%, розчином йоду 5% чи іншими подібними засобами.
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