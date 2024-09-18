"Планируют временно усыпить". Между домами в центре Киева заблудился лось (видео)

Между домами в Шевченковском районе столицы люди заметили лося, который спокойно прогуливался под одним из зданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации в Facebook.
В КГГА рассказали, что заблудившегося в столице лося безопасно перевезут за пределы города. Взяться за спасение животного должны сотрудники:
"Специалисты планируют временно усыпить животное, чтобы перевезти в природные условия за пределами столицы", - уточнили в городской госадминистрации.
Отмечается также, что на протяжении всего пути лося будут сопровождать ветеринары "Киевского зоопарка" и "Киевской городской больницы ветеринарной медицины".
Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Кроме того, пресс-служба КГГА опубликовала видео, на котором можно увидеть, как лось спокойно прогуливается вдоль одного из столичных домов.
Немного позже про возвращение в дикую природу лося рассказали в Патрульной полиции города Киева.
"В Киеве мы совместно со спасателями и коллегами из других подразделений полиции вернули в дикую природу лесного жителя. Утром в сети Интернет распространялось видео, где по улицам столицы бродил лось. Патрульные совместно со спасателями, коллегами из других подразделений полиции и представителями общественности прибыли на место, где и обнаружили животное", - рассказали в пресс-службе полиции в Facebook.
Уточняется, что пока зоозащитники укрощали величественного путешественника, патрульные совместно с коллегами ограничивали движение транспортных средств и прохожих.
"К счастью, животному удалось сделать успокоительную инъекцию и уже через некоторое время мы вернули его в дикую природу. Спасибо за помощь всем, кто приобщился к хорошему делу", - подытожили правоохранители.
Пост Патрульной полиции Киева (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Процесс спасения животного (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторые животные могут переносить опасное инфекционное заболевание - бешенство.
Поскольку у людей и животных протекание этой болезни отличается, каждый должен знать, как распознать больное животное и уберечь собственное здоровье.
Если несмотря на все предосторожности вас все же укусило животное с бешенством, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
Если в этот момент вы не можете этого сделать, рану необходимо сразу тщательно промыть - на протяжении по меньшей мере 15 минут - мыльной водой, моющими средствами, дезинфектантами для обработки ран в хирургической практике, препаратами с содержанием спирта 70%, раствором йода 5% или другими подобными средствами.
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