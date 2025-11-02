UA

"Планують танцювати на кістках": окупанти готуються відкрити драмтеатр у Маріуполі

Фото: окупанти готуються до відкриття драмтеатру (t.me/mariupolrada)
Автор: Маловічко Юлія

Окупанти заявили про завершення так званих відновлювальних робіт в драмтеатрі Маріуполя і планують його відкриття вже наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міськради українського Маріуполя.

"Місце, яке стало одним із місць найбільшого воєнного злочину російських загарбників, тепер перетворюють на майданчик для російських вистав та концертів", - повідомили у міськраді. 

Відомо, що росіяни заявили про "фінішну пряму" у відновлювальних роботах і вже у грудні планують відкрити драмтеатр.

"Щоб ставити на ньому російські п'єси та фактично "співати та танцювати" на кістках загиблих маріупольців", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі міськради українського Маріуполя нагадали про трагедію в драмтеатрі, яка сталась 16 березня 2022 року.

"Російські війська скинули дві потужні авіабомби на театр, де від обстрілів ховалися мирні маріупольці з родинами - зокрема, з дітьми. Слово "ДЕТИ" було написано перед будівлею, як надія на порятунок", - написали у міськраді.

Також нагадується, що після окупації території окупанти відгородили її парканом.

"Першим ділом росіяни обгородили місце свого злочину парканом. Це було зроблено, щоб приховати розбір завалів із тілами загиблих і уникнути документування доказів", - додали в пресслужбі.

 

Фото: росіяни заявили про завершення відновлювальних робіт в драмтеатрі (t.me/mariupolrada)

Трагедія в драмтеатрі Маріуполя

Як відомо, Маріуполь це місто, яке стало символом героїчного спротиву та невимовних страждань під час агресії РФ в Україні. Після тримісячної облоги з 24 лютого до 20 травня 2022 року, місто потрапило під повну окупацію ворога.

Знищення маріупольського драмтеатру сталось 16 березня 2022 року - туди прилетіли авіабомби РФ. У будівлі драмтеатру ховалися сотні цивільних осіб, в тому числі діти.

Внаслідок атаки ворога загинуло щонайменше 600 людей, що робить цей випадок одним із найбільш масштабних воєнних злочинів Росії в Україні.

РБК-Україна писало нещодавно про супутникові знімки масштабного маріупольського кладовища, яке розростається щороку.

За оцінками різних джерел, окупанти знищили понад 100 тисяч цивільних мешканців під час окупації Маріуполя.

