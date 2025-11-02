"Планируют танцевать на костях": оккупанты готовятся открыть драмтеатр в Мариуполе

"Место, которое стало одним из мест крупнейшего военного преступления российских захватчиков, теперь превращают в площадку для российских спектаклей и концертов", - сообщили в горсовете.

Известно, что россияне заявили о "финишной прямой" в восстановительных работах и уже в декабре планируют открыть драмтеатр.

"Чтобы ставить на нем российские пьесы и фактически "петь и танцевать" на костях погибших мариупольцев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе горсовета украинского Мариуполя напомнили о трагедии в драмтеатре, которая произошла 16 марта 2022 года.

"Российские войска сбросили две мощные авиабомбы на театр, где от обстрелов прятались мирные мариупольцы с семьями - в частности, с детьми. Слово "ДЕТИ" было написано перед зданием, как надежда на спасение", - написали в горсовете.

Также напоминается, что после оккупации территории оккупанты отгородили ее забором.

"Первым делом россияне огородили место своего преступления забором. Это было сделано, чтобы скрыть разбор завалов с телами погибших и избежать документирования доказательств", - добавили в пресс-службе.

Фото: россияне заявили о завершении восстановительных работ в драмтеатре (t.me/mariupolrada)