"Планируют танцевать на костях": оккупанты готовятся открыть драмтеатр в Мариуполе

Оккупанты заявили о завершении так называемых восстановительных работ в драмтеатре Мариуполя и планируют его открытие уже в следующем месяце.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram горсовета украинского Мариуполя.
"Место, которое стало одним из мест крупнейшего военного преступления российских захватчиков, теперь превращают в площадку для российских спектаклей и концертов", - сообщили в горсовете.
Известно, что россияне заявили о "финишной прямой" в восстановительных работах и уже в декабре планируют открыть драмтеатр.
"Чтобы ставить на нем российские пьесы и фактически "петь и танцевать" на костях погибших мариупольцев", - говорится в сообщении.
В пресс-службе горсовета украинского Мариуполя напомнили о трагедии в драмтеатре, которая произошла 16 марта 2022 года.
"Российские войска сбросили две мощные авиабомбы на театр, где от обстрелов прятались мирные мариупольцы с семьями - в частности, с детьми. Слово "ДЕТИ" было написано перед зданием, как надежда на спасение", - написали в горсовете.
Также напоминается, что после оккупации территории оккупанты отгородили ее забором.
"Первым делом россияне огородили место своего преступления забором. Это было сделано, чтобы скрыть разбор завалов с телами погибших и избежать документирования доказательств", - добавили в пресс-службе.
Фото: россияне заявили о завершении восстановительных работ в драмтеатре (t.me/mariupolrada)
Как известно, Мариуполь это город, который стал символом героического сопротивления и неописуемых страданий во время агрессии РФ в Украине. После трехмесячной осады с 24 февраля по 20 мая 2022 года, город попал под полную оккупацию врага.
Уничтожение мариупольского драмтеатра произошло 16 марта 2022 года - туда прилетели авиабомбы РФ. В здании драмтеатра прятались сотни гражданских лиц, в том числе дети.
В результате атаки врага погибло не менее 600 человек, что делает этот случай одним из самых масштабных военных преступлений России в Украине.
РБК-Украина писало недавно о спутниковых снимках масштабного мариупольского кладбища, которое разрастается каждый год.
По оценкам разных источников, оккупанты уничтожили более 100 тысяч гражданских жителей во время оккупации Мариуполя.