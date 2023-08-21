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Планують нарощувати співпрацю. До Москви прибула військова делегація з Ірану

Фото: Олег Салюков і Кіюмарс Хейдарі (t.me/mod_russia)
Автор: Дмитро Браславський

Командувач Сухопутними військами Іранської армії Кіюмарс Хейдарі сьогодні, 21 серпня, прибув до Москви і провів зустріч зі своїм російським колегою Олегом Салюковим. Сторони домовилися наростити співпрацю у військовій сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони РФ.

"До Москви прибула військова делегація з Ірану для обговорення питань двостороннього військового співробітництва по лінії сухопутних військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони провели двосторонні переговори в Головному командуванні Сухопутних військ РФ. Під час зустрічі було обговорено "питання військового співробітництва та взаємодії, спрямовані на реалізацію проєктів, метою яких є підвищення боєготовності збройних сил обох країн".

Фото: Зустріч російської та іранської делегацій (t.me/mod_russia)

Генерал Салюков сказав, що РФ розглядає Іран, як одну з ключових держав на Близькому Сході. Також російський воєначальник назвав Іран стратегічним партнером Росії. 

Якими були результати зустрічі

У Міноборони РФ повідомили, що під час зустрічі воєначальників було досягнуто "домовленостей щодо подальшого нарощування співпраці між сухопутними військами в різних сферах".

Під час візиту делегація (іранська - ред.) відвідає військово-навчальні заклади Сухопутних військ і підприємства оборонно-промислового комплексу.

Співпраця Ірану та РФ

Ще на першому році повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. З тих пір Росія регулярно використовує ці БПЛА для атак на військову та цивільну інфраструктуру України. Через це на Іран накладають чисельні санкції.

А в червні координатор Ради з національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно залучився до будування в Росії заводу з виробництва "шахедів". Його мають збудувати до кінця наступного року, зазначав чиновник.

Нещодавно The Washington Post повідомило, що Росія намагається створити 6000 дронів до 2025 року з допомогою Ірану.

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