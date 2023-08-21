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Планируют наращивать сотрудничество. В Москву прибыла военная делегация из Ирана

Фото: Олег Салюков и Киюмарс Хейдари (t.me/mod_russia)
Автор: Дмитрий Браславский

Командующий Сухопутными войсками Иранской армии Киюмарс Хейдари сегодня, 21 августа, прибыл в Москву и провел встречу со своим российским коллегой Олегом Салюковым. Стороны договорились нарастить сотрудничество в военной сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ.

"В Москву прибыла военная делегация из Ирана для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества по линии сухопутных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны провели двусторонние переговоры в Главном командовании Сухопутных войск РФ. Во время встречи обсуждались "вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран".

Фото: Встреча российской и иранской делегаций (t.me/mod_russia)

Генерал Салюков сказал, что РФ рассматривает Иран, как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке. Также российский военачальник назвал Иран стратегическим партнером России.

Какими были результаты встречи

В Минобороны РФ сообщили, что во время встречи военачальников были достигнуты "договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных сферах".

Во время визита делегация (иранская - ред.) посетит военно-учебные заведения Сухопутных войск и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Сотрудничество Ирана и РФ

Еще на первом году полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. С тех пор Россия регулярно использует эти БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому на Иран накладывают многочисленные санкции.

А в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "шахедов". Он должен быть построен до конца следующего года, отмечал чиновник.

Недавно The Washington Post сообщило, что Россия пытается создать 6000 дронов к 2025 году с помощью Ирана.

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