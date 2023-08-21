Планують нарощувати співпрацю. До Москви прибула військова делегація з Ірану
Командувач Сухопутними військами Іранської армії Кіюмарс Хейдарі сьогодні, 21 серпня, прибув до Москви і провів зустріч зі своїм російським колегою Олегом Салюковим. Сторони домовилися наростити співпрацю у військовій сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони РФ.
"До Москви прибула військова делегація з Ірану для обговорення питань двостороннього військового співробітництва по лінії сухопутних військ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сторони провели двосторонні переговори в Головному командуванні Сухопутних військ РФ. Під час зустрічі було обговорено "питання військового співробітництва та взаємодії, спрямовані на реалізацію проєктів, метою яких є підвищення боєготовності збройних сил обох країн".
Фото: Зустріч російської та іранської делегацій (t.me/mod_russia)
Генерал Салюков сказав, що РФ розглядає Іран, як одну з ключових держав на Близькому Сході. Також російський воєначальник назвав Іран стратегічним партнером Росії.
Якими були результати зустрічі
У Міноборони РФ повідомили, що під час зустрічі воєначальників було досягнуто "домовленостей щодо подальшого нарощування співпраці між сухопутними військами в різних сферах".
Під час візиту делегація (іранська - ред.) відвідає військово-навчальні заклади Сухопутних військ і підприємства оборонно-промислового комплексу.
Співпраця Ірану та РФ
Ще на першому році повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. З тих пір Росія регулярно використовує ці БПЛА для атак на військову та цивільну інфраструктуру України. Через це на Іран накладають чисельні санкції.
А в червні координатор Ради з національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно залучився до будування в Росії заводу з виробництва "шахедів". Його мають збудувати до кінця наступного року, зазначав чиновник.
Нещодавно The Washington Post повідомило, що Росія намагається створити 6000 дронів до 2025 року з допомогою Ірану.
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