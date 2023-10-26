Плануйте відпочинок на відкритому повітрі. Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає

В Україні вже найближчими днями очікується потепління. Планувати відпочинок на відкритому повітрі можна на 29 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Погода на завтра, 27 жовтня
П'ятниця очікується вологою, але без снігу.
На дощі можна очікувати:
Вітер очікується з південного заходу, 5-12 метрів на секунду. Місцями на заході, у центрі та півдні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
"Температура повітря хоча б не мотатиме метеорологічні нерви - досить однорідна, помірно-комфортна, вдень +13 - +18 градусів, у південній частині +18 - +22 градуси", - додає Діденко.
Київ
У Києві найближчої ночі також очікується дощ, але вранці й вдень - без істотних опадів. Ввечері також дощ. Загалом в столиці буде тепло, повітря прогріється до +15 градусів.
Коли потеплішає?
"Чудовим синоптичним днем буде неділя, 29-те жовтня, сухо, може, й сонячно, тепло. Плануйте щось на відкритому повітрі краще на неділю. Субота побуде трохи з дощами на півночі та заході, а ось центр, схід та південь опиняться у сухій та теплій погоді", - відзначила синоптик.
Зокрема понеділок також буде теплий. Очікується, що повітря прогріється від +17 до +22 градусів.
Нагадаємо, РБК-Україна проаналізувало прогноз погоди на листопад з кількох профільних ресурсів. Про те, чого очікувати від наступного місяця - можна почитати за посиланням.
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