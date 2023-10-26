Планируйте отдых на открытом воздухе. Синоптик рассказала, когда в Украине станет теплее

Погода на завтра, 27 октября

Пятница ожидается влажной, но без снега.

Дожди можно ожидать:

ночью - на севере, в центре, на юге, кроме Одесской области и в Карпатах;

утром - в восточных областях и в большинстве западных;

днем - преимущественно только в западной части;

вечером - на западе и севере Украины.

Ветер ожидается с юго-запада, 5-12 метров в секунду. Местами на западе, в центре и юге штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

"Температура воздуха хотя бы не будет мотать метеорологические нервы - достаточно однородная, умеренно-комфортная, днем +13 - +18 градусов, в южной части +18 - +22 градуса", - добавляет Диденко.

Киев

В Киеве ближайшей ночью также ожидается дождь, но утром и днем - без существенных осадков. Вечером также дождь. В целом в столице будет тепло, воздух прогреется до +15 градусов.

Когда потеплеет?

"Замечательным синоптическим днем будет воскресенье, 29-е октября, сухо, может, и солнечно, тепло. Планируйте что-то на открытом воздухе лучше на воскресенье. Суббота побудет немного с дождями на севере и западе, а вот центр, восток и юг окажутся в сухой и теплой погоде", - отметила синоптик.

В частности понедельник также будет теплый. Ожидается, что воздух прогреется от +17 до +22 градусов.