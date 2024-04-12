Планував допомагати російським ДРГ на півночі: правоохоронці виявили в'язня-агента ФСБ

"У виправній колонії на Житомирщині викрито в’язня-агента ФСБ, який вербував інших засуджених для підривної діяльності проти України", - зазначають у відомстві.

ФСБ готувало групу в'язнів

Як пояснюють в СБУ, потенційними "кандидатами" для вербування були ув’язнені кримінальники, в яких закінчувався термін покарання. Основний фігурант також мав вийти на волю протягом найближчого часу.

Після виходу з тюрми вони мали "розосередитись" по території Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей, щоб відслідковувати геолокації Сил оборони на прикордонні.

Ще одним їхнім завданням був збір інформації про охорону об’єктів критичної інфраструктури, зокрема водоканалів та енергопідприємств.

Ворог планував використати ці відомості для підготовки маршрутів прориву власних ДРГ в "обхід" укріпрайонів та вогневих позицій українських захисників.

Також розвіддані потрібні були рашистам для визначення цілей російських диверсій у прикордонних регіонах України.

"Служба безпеки завчасно викрила ворожі плани, про які дізналася у ході документування ув’язненого, який працював на ФСБ", - йдеться в повідомленні.

Був завербований у тюрмі

За даними слідства, в’язень-фігурант був завербований російською спецслужбою, коли відбував покарання у тюрмі на тимчасово окупованій частині території Луганської області. Туди він потрапив ще у 2012 році за вчинення тяжкого злочину.

Перед початком повномасштабного вторгнення його етапували до пенітенціарної установи на підконтрольну Україні територію як мешканця Чернігівської області.

До виїзду з тимчасово захопленого регіону ув’язнений отримав завдання від фсб щодо підривної діяльності проти України.

Після звільнення на заздалегідь обумовлений номер телефону він мав повторно вийти на російських кураторів і доуточнити завдання.

Наразі слідчі української спецслужби повідомили в’язню-агенту ФСБ про підозру за двома статями Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує ще 15 років тюрми.