Планировал помогать российским ДРГ на севере: правоохранители разоблачили заключенного-агента ФСБ

"В исправительной колонии на Житомирщине разоблачен узник-агент ФСБ, который вербовал других осужденных для подрывной деятельности против Украины", - отмечают в ведомстве.

ФСБ готовило группу заключенных

Как объясняют в СБУ, потенциальными "кандидатами" для вербовки были заключенные уголовники, у которых истек срок наказания. Основной фигурант также должен был выйти на свободу в ближайшее время.

После ухода из тюрьмы они должны были "рассредоточиться" по территории Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей, чтобы отслеживать геолокации Сил обороны на пограничных.

Еще одной их задачей был сбор информации об охране объектов критической инфраструктуры, в частности, водоканалов и энергопредприятий.

Враг планировал использовать эти сведения для подготовки маршрутов прорыва собственных ДРГ в обход укрепрайонов и огневых позиций украинских защитников.

Также разведданные требовались рашистам для определения целей российских диверсий в приграничных регионах Украины.

"Служба безопасности заблаговременно разоблачила враждебные планы, которые узнала в ходе документирования заключенного, работавшего на ФСБ", - говорится в сообщении.

Был завербован в тюрьме

По данным следствия, заключенный-фигурант был завербован российской спецслужбой, когда отбывал наказание в тюрьме на временно оккупированной части Луганской области. Туда он попал еще в 2012 году за совершение тяжкого преступления.

Перед началом полномасштабного вторжения его этапировали в пенитенциарное учреждение на подконтрольную Украине территорию как жителя Черниговской области.

До выезда из временно захваченного региона заключенный получил задачу от ФСБ по поводу подрывной деятельности против Украины.

После увольнения на заранее оговоренный номер телефона он должен был повторно выйти на российских кураторов и доуточнить задачу.

Следователи украинской спецслужбы сообщили заключенному-агенту ФСБ о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит еще 15 лет тюрьмы.