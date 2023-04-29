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Планування удару по центру міста - вже злочин проти людства, - Ігнат

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Субота 29 квітня 2023 20:50
Планування удару по центру міста - вже злочин проти людства, - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни прокладають маршрути ракет, чітко розуміючи, що на шляху може бути житловий будинок. Планування удару по центру міста - це вже злочин проти людства та акт тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ворог намагається знищити найпріоритетніші для себе цілі - це й об’єкти нашої інфраструктури, і військові об’єкти, об'єкти паливно-енергетичного сектору тощо", - сказав Ігнат.

Однак, за його словами, прокладаючи маршрути цих ракет, окупанти можуть робити певні похибки, навіть якщо вони не мають за ціль житловий будинок.

"І ми часто бачимо, що влучають вони й у житлові будинки, тому що саме по собі планування удару по центру міста, чи це Умань, чи Київ, чи Дніпро, чи Харків - це вже злочин проти людства. Це потрібно чітко розуміти, це акт тероризму. Таким чином, ворог прокладає такі маршрути, розуміючи, що на шляху ракет може бути багатоповерхівка. Але це їх не цікавить", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, вночі 28 квітня російські війська вкотре масовано атакували Україну. Під час обстрілу одна з ракет потрапила по 9-поверхівці в Умані Черкаської області.

За останніми даними, внаслідок удару загинули 23 людини, серед яких шестеро дітей.

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