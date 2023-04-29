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Планирование удара по центру города - уже преступление против человечества, - Игнат

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Суббота 29 апреля 2023 20:50
Планирование удара по центру города - уже преступление против человечества, - Игнат Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Россияне прокладывают маршруты ракет, четко понимая, что на пути может оказаться жилой дом. Планирование удара по центру города - это уже преступление против человечества и акт терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Враг пытается уничтожить самые приоритетные для себя цели - это и объекты нашей инфраструктуры, и военные объекты, объекты топливно-энергетического сектора и тому подобное", - сказал Игнат.

Однако, по его словам, прокладывая маршруты этих ракет, оккупанты могут совершать определенные погрешности, даже если их целью не является жилой дом.

"И мы часто видим, что попадают они и в жилые дома, потому что само по себе планирование удара по центру города, то ли это Умань, то ли Киев, то ли Днепр, то ли Харьков - это уже преступление против человечества. Это нужно четко понимать, это акт терроризма. Таким образом, враг прокладывает такие маршруты, понимая, что на пути ракет может быть многоэтажка. Но это их не интересует", - отметил Игнат.

Напомним, ночью 28 апреля российские войска в очередной раз массированно атаковали Украину. При обстреле одна из ракет попала по 9-этажке в Умани Черкасской области.

По последним данным, в результате удара погибли 23 человека, среди которых шестеро детей.

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