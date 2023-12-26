Планування наступного року та виробництво дронів: Зеленський провів засідання Ставки

Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорювали планування наступного року та виробництво дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал президента.

"Провів засідання Ставки. Багато деталей, переважно щодо планування наступного року та забезпечення наших Сил оборони та безпеки", - йдеться в повідомленні.

На Ставці були доповіді Мінстратегпрому, Міноборони, погодження від Генерального штабу. "Окрема увага - виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них. Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах", - йдеться в повідомленні.

Як і завжди, були доповіді головкома та командувачів напрямків щодо ситуації на фронті: конкретні позиції, конкретні потреби.

"Вдячний нашим Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні", - додав президент.

Мільйон дронів

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що у 2024 році в нашій країні планують виробити мільйон дронів.

Пізніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін уточнив, що йдеться лише про FPV-дрони.

Більш детально про те, чи зможе така кількість безпілотників змінити перебіг війни Росії проти України, - у матеріалі РБК-Україна.