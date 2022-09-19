Из Украины пытались вывезти секретные документы по новейшим военным технологиям, - СБУ

В ходе спецоперации в Запорожье Служба безопасности Украины предотвратила "утечку" за границу секретных документов по производству новейших военных технологий, а именно - авиационных двигателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Как рассказали в спецслужбе, документы планировали вывезти в одну из стран Восточной Азии.

"За денежное вознаграждение злоумышленники пытались переправить иностранцам секретную документацию по производству авиационных двигателей для истребителей и боевых вертолетов", - говорится в сообщении.

По данным контрразведки, схему организовал бывший чиновник одного из мощных оборонных предприятий региона. К противоправной деятельности он привлек трех нынешних работников.

Сотрудники предприятия сделали копии секретных документов. Полученные сведения организатор сделки планировал за деньги передать иностранным представителям через закрытые каналы электронной связи.

Согласно выводам специалистов, в случае получения соответствующих технологий, иностранцы могли наладить собственное производство модернизированных авиадвигателей.

В ходе обысков у злоумышленников были обнаружены:

электронные носители информации по технической документации военного назначения;

средства связи, используемые для коммуникации с зарубежным "заказчиком";

30 тысяч долларов, которые они получили в качестве задатка за нелегальный экспорт.

Фото: задержание фигурантов по делу о незаконной передаче секретных документов оборонного характера (ssu.gov.ua)