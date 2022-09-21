Планировали сорвать отопительный сезон в Киеве. СБУ задержала группу агентов Кремля

СБУ разоблачила в Киеве агентурную группу ФСБ, передававшую врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона. СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали предателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ведомства.

"Предатели разведывали расположение украинских военных подразделений, в том числе Нацгвардии, тепловых электростанций и железнодорожных узлов", - говорится в сообщении.

Собранные сведения агенты переправляли оккупантам через анонимные Telegram-каналы. За каждый "отчет" захватчики перечисляли своим приспешникам денежное "вознаграждение" в размере 5 тыс. в гривневом эквиваленте.

"Агентурную группу сформировал кадровый сотрудник управления ФСБ по ростовской области после начала полномасштабного вторжения. В ее состав входило четверо жителей Киева", - добавляют в СБУ.

В свою разведывательно-подрывную деятельность они пытались привлечь жительницу Черкасской области.

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении.