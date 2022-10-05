Планували удари по підрозділах ЗСУ. СБУ затримала двох агентів Кремля на півдні та сході

В Україні затримали коригувальників ворожого вогню по позиціях ЗСУ на півдні та сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Служба безпеки України викрила двох російських агентів в Одеській і Донецькій областях. Вони розвідували місця дислокації і маршрути переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні та сході України", - йдеться в повідомленні.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисницям про підозру. Одній з них уже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялось, СБУ викрила російських агентів, які готували "референдум" на тимчасово окупованій території Миколаївської області.
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