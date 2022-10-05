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Планировали удары по подразделениям ВСУ. СБУ задержала двух агентов Кремля на юге и востоке

Фото: СБУ задержала корректировщиков вражеского огня по позициям ВСУ (instagram com securityservice_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине задержаны корректировщики вражеского огня по позициям ВСУ на юге и востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила двух российских агентов в Одесской и Донецкой областях. Они разведывали места дислокации и маршруты перемещения Сил обороны в прифронтовых районах на юге и востоке Украины", - говорится в сообщении.

Что известно о задержанных

  • у одной из приспешниц врага изъята топографическая карта и схема с координатами временного расположения подразделения ВСУ в Одесской области Именно по нему оккупанты планировали осуществить массированный ракетный удар. СБУ своевременно задержала злоумышленницу на попытке передачи разведданных;
  • еще один агент Кремля задержан в Покровском районе Донецкой области. Злоумышленница пыталась передать оккупантам закрытую информацию о дислокации и количестве личного состава одного из подразделений ВСУ. Она была завербована российскими спецслужбами в августе этого года. Ее "связным" был участник так называемой "ДНР", который давал указания о проведении разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили обеим злоумышленницам о подозрении. Одной из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, СБУ разоблачила российских агентов, готовивших "референдум" на временно оккупированной территории Николаевской области.

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Служба безопасности Украины