Планировали удары по подразделениям ВСУ. СБУ задержала двух агентов Кремля на юге и востоке

В Украине задержаны корректировщики вражеского огня по позициям ВСУ на юге и востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности Украины разоблачила двух российских агентов в Одесской и Донецкой областях. Они разведывали места дислокации и маршруты перемещения Сил обороны в прифронтовых районах на юге и востоке Украины", - говорится в сообщении.
Следователи Службы безопасности сообщили обеим злоумышленницам о подозрении. Одной из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось, СБУ разоблачила российских агентов, готовивших "референдум" на временно оккупированной территории Николаевской области.
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