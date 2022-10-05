Готували "референдум" у Миколаївській області. СБУ викрила російських агентів
Служба безпеки викрила російських агентів, які готували "референдум" на тимчасово окупованій території Миколаївської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Двоє з фігурантів вже отримали свої підозри, а організаторці псевдоголосування, що ховається від правосуддя на тимчасово окупованій території, – повідомлено про підозру заочно.
Як встановило слідство, організаторкою "референдуму" виявилася мешканка Баштанського району. Вона допомагала окупантам у створенні територіальних дільниць та складала списки учасників голосування.
"Її поплічники на підконтрольній Україні території допомагали поширювати тему "референдуму" у соціальних мережах. Зокрема, розганяли фейки про те, що нібито населення Миколаївської області підтримує запланований плебісцит", - розповіли у СБУ.
Двом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) Кримінального кодексу України.
Тим часом організатору оголошено підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше прокуратура повідомила про підозру псевдостарості деокупованого села у Харківській області.
Також ми писали, що після звільнення Куп'янська Харківської області українські військовослужбовці виявляли колаборантів, які переховувалися у підвалах селищ неподалік міста.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.