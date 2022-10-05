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Готували "референдум" у Миколаївській області. СБУ викрила російських агентів

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Миколаїв, Середа 05 жовтня 2022 10:06
Готували "референдум" у Миколаївській області. СБУ викрила російських агентів Фото: СБУ викрила російських агентів, які готували "референдум" у Миколаївській області (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки викрила російських агентів, які готували "референдум" на тимчасово окупованій території Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Двоє з фігурантів вже отримали свої підозри, а організаторці псевдоголосування, що ховається від правосуддя на тимчасово окупованій території, – повідомлено про підозру заочно.

Як встановило слідство, організаторкою "референдуму" виявилася мешканка Баштанського району. Вона допомагала окупантам у створенні територіальних дільниць та складала списки учасників голосування.

"Її поплічники на підконтрольній Україні території допомагали поширювати тему "референдуму" у соціальних мережах. Зокрема, розганяли фейки про те, що нібито населення Миколаївської області підтримує запланований плебісцит", - розповіли у СБУ.

Двом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) Кримінального кодексу України.

Тим часом організатору оголошено підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше прокуратура повідомила про підозру псевдостарості деокупованого села у Харківській області.

Також ми писали, що після звільнення Куп'янська Харківської області українські військовослужбовці виявляли колаборантів, які переховувалися у підвалах селищ неподалік міста.

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Служба безпеки України Миколаївська область Референдум
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