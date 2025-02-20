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Планували підірвати ветерана-правоохоронця. СБУ викрила агентурну мережу ворога

Фото: СБУ викрила агентурну мережу ворога (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Викрито агентурну мережу спецслужб Росії, яка планувала підірвати у Дніпрі ветерана-правоохоронця. Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Подробиці справи 

Для вчинення злочину росіяни залучили трьох агентів: 

  • 52-річну медсестру з Вінницької області; 
  • 26-річного безробітного харків'янина; 
  • 20-річну подругу харків'янина. 

Усіх підозрюваних завербували через Telegram-канал з пошуку "швидких заробітків". 

"Як встановило розслідування, українського ветерана збиралися ліквідувати за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП), який жителька Вінницької області мала активувати при наближенні чоловіка до його гаража", - пише СБУ. 

Фігурантку було затримано "на гарячому", коли вона готувалася привести вибухівку у дію за допомогою пульта дистанційного керування.

 

Фото: СБУ викрила агентурну мережу ворога (t.me/SBUkr)

Пару російських агентів із Харкова затримали після цього. За інструкцією ворона, вони прибули до Нікополя, де забрали вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону. Після цього приїхали до Дніпра, залишили вибухівку в орендованій квартирі та втекли до Харкова, щоб "залягти на дно". в очікувані нових вказівок. 

Контррозвідка СБУ затримала фігурантку «на гарячому», коли вона готувалася привести вибухівку у дію за допомогою пульта дистанційного керування.

Медсестра ж забрала вибухівку й встановила її біля обумовленого гаражу у дворі, де проживає ветеран-правоохоронець.

Що загрожує 

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України - закінчений замах на вчинення терористичного акту. Їм загрожує до 12 років тюрми.  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як 14 лютого у центрі Миколаєва пролунав вибух біля закладу харчування внаслідок чого загинули троє військових. Пізніше правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у теракті.

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