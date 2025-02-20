Планували підірвати ветерана-правоохоронця. СБУ викрила агентурну мережу ворога

Подробиці справи

Для вчинення злочину росіяни залучили трьох агентів:

52-річну медсестру з Вінницької області;

26-річного безробітного харків'янина;

20-річну подругу харків'янина.

Усіх підозрюваних завербували через Telegram-канал з пошуку "швидких заробітків".

"Як встановило розслідування, українського ветерана збиралися ліквідувати за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП), який жителька Вінницької області мала активувати при наближенні чоловіка до його гаража", - пише СБУ.

Фігурантку було затримано "на гарячому", коли вона готувалася привести вибухівку у дію за допомогою пульта дистанційного керування.

Фото: СБУ викрила агентурну мережу ворога (t.me/SBUkr)

Пару російських агентів із Харкова затримали після цього. За інструкцією ворона, вони прибули до Нікополя, де забрали вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону. Після цього приїхали до Дніпра, залишили вибухівку в орендованій квартирі та втекли до Харкова, щоб "залягти на дно". в очікувані нових вказівок.

Контррозвідка СБУ затримала фігурантку «на гарячому», коли вона готувалася привести вибухівку у дію за допомогою пульта дистанційного керування.

Медсестра ж забрала вибухівку й встановила її біля обумовленого гаражу у дворі, де проживає ветеран-правоохоронець.

Що загрожує

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України - закінчений замах на вчинення терористичного акту. Їм загрожує до 12 років тюрми.