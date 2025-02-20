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Планировали взорвать ветерана-правоохранителя. СБУ разоблачила агентурную сеть врага

Фото: СБУ разоблачила агентурную сеть врага (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Разоблачена агентурная сеть спецслужб России, которая планировала взорвать в Днепре ветерана-правоохранителя. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Подробности дела

Для совершения преступления россияне привлекли трех агентов:

  • 52-летнюю медсестру из Винницкой области;
  • 26-летнего безработного харьковчанина;
  • 20-летнюю подругу харьковчанина.

Всех подозреваемых завербовали через Telegram-канал по поиску "быстрых заработков".

"Как установило расследование, украинского ветерана собирались ликвидировать с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), которое жительница Винницкой области должна была активировать при приближении мужчины к его гаражу", - пишет СБУ.

Фигурантка была задержана "на горячем", когда она готовилась привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления.

 

Фото: СБУ разоблачила агентурную сеть врага (t.me/SBUkr)

Пару российских агентов из Харькова задержали после этого. По инструкции ворона, они прибыли в Никополь, где забрали взрывчатку из заранее подготовленного схрона. После этого приехали в Днепр, оставили взрывчатку в арендованной квартире и сбежали в Харьков, чтобы "залечь на дно". в ожидании новых указаний.

Контрразведка СБУ задержала фигурантку "на горячем", когда она готовилась привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления.

Медсестра же забрала взрывчатку и установила ее возле оговоренного гаража во дворе, где проживает ветеран-правоохранитель.

Что грозит

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - законченное покушение на совершение террористического акта. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как 14 февраля в центре Николаева прогремел взрыв возле заведения питания в результате чего погибли трое военных. Позже правоохранители задержали четырех подозреваемых в теракте.

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