Планировали взорвать ветерана-правоохранителя. СБУ разоблачила агентурную сеть врага

Подробности дела

Для совершения преступления россияне привлекли трех агентов:

52-летнюю медсестру из Винницкой области;

26-летнего безработного харьковчанина;

20-летнюю подругу харьковчанина.

Всех подозреваемых завербовали через Telegram-канал по поиску "быстрых заработков".

"Как установило расследование, украинского ветерана собирались ликвидировать с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), которое жительница Винницкой области должна была активировать при приближении мужчины к его гаражу", - пишет СБУ.

Фигурантка была задержана "на горячем", когда она готовилась привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления.

Фото: СБУ разоблачила агентурную сеть врага (t.me/SBUkr)

Пару российских агентов из Харькова задержали после этого. По инструкции ворона, они прибыли в Никополь, где забрали взрывчатку из заранее подготовленного схрона. После этого приехали в Днепр, оставили взрывчатку в арендованной квартире и сбежали в Харьков, чтобы "залечь на дно". в ожидании новых указаний.

Контрразведка СБУ задержала фигурантку "на горячем", когда она готовилась привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления.

Медсестра же забрала взрывчатку и установила ее возле оговоренного гаража во дворе, где проживает ветеран-правоохранитель.

Что грозит

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - законченное покушение на совершение террористического акта. Им грозит до 12 лет тюрьмы.