Планировали взорвать ветерана-правоохранителя. СБУ разоблачила агентурную сеть врага

Разоблачена агентурная сеть спецслужб России, которая планировала взорвать в Днепре ветерана-правоохранителя. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Для совершения преступления россияне привлекли трех агентов:
Всех подозреваемых завербовали через Telegram-канал по поиску "быстрых заработков".
"Как установило расследование, украинского ветерана собирались ликвидировать с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), которое жительница Винницкой области должна была активировать при приближении мужчины к его гаражу", - пишет СБУ.
Фигурантка была задержана "на горячем", когда она готовилась привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления.
Фото: СБУ разоблачила агентурную сеть врага (t.me/SBUkr)
Пару российских агентов из Харькова задержали после этого. По инструкции ворона, они прибыли в Никополь, где забрали взрывчатку из заранее подготовленного схрона. После этого приехали в Днепр, оставили взрывчатку в арендованной квартире и сбежали в Харьков, чтобы "залечь на дно". в ожидании новых указаний.
Контрразведка СБУ задержала фигурантку "на горячем", когда она готовилась привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления.
Медсестра же забрала взрывчатку и установила ее возле оговоренного гаража во дворе, где проживает ветеран-правоохранитель.
Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - законченное покушение на совершение террористического акта. Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как 14 февраля в центре Николаева прогремел взрыв возле заведения питания в результате чего погибли трое военных. Позже правоохранители задержали четырех подозреваемых в теракте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.