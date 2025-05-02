Плануєте відпустку? П’ять речей, на які ви витратите найбільше грошей

Авіаквитки

Переліт - одна з найдорожчих складових. У сезон чи при бронюванні в останній момент ціни можуть зрости в рази.

"Заощадити можна завдяки ранньому бронюванню, чартерам або рейсам з пересадками", - зазначає Якименко.

Проживання

Ціна за готелі чи апартаменти залежить від сезону, місця та рівня сервісу. До основної вартості можуть додаватися податки, туристичні збори та депозити.

Харчування

Якщо в готелі немає повного пансіону або у вартість проживання включені лише сніданки, доведеться витрачатися на обіди й вечері. Туристичні ресторани часто значно дорожчі за місцеві заклади. А скуштувати національні страви хочеться кожному.

Розваги та екскурсії

Музеї, гіди, морські прогулянки, екстрим – усе це потребує окремого бюджету, особливо якщо мандрівка не соло.

Підготовка до поїздки

Валізи, одяг, засоби гігієни, страховки - підготовка до мандрівки теж коштує грошей. За словами Якименко, часто витрати до вильоту перевищують очікування.

"Неочевидна, але вагома витрата - час, який витрачається на планування подорожі, вибір туру, бронювання та інші організаційні питання. Адже час - це також гроші", - говорить експертка.