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Плануєте відпустку? П’ять речей, на які ви витратите найбільше грошей

Фото: Дівчина з валізою в аеропорту (freepik.com)
Автор: Катерина Гончарова, Тетяна Веремєєва

Плануючи подорож, варто враховувати не лише напрямок, а й витрати, які найбільше впливають на гаманець. Іноді вони не очевидні.

Директорка туристичної агенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко в коментарі РБК-Україна розповіла про п’ять основних пунктів, які забирають найбільше коштів під час відпустки.

Авіаквитки

Переліт - одна з найдорожчих складових. У сезон чи при бронюванні в останній момент ціни можуть зрости в рази.

"Заощадити можна завдяки ранньому бронюванню, чартерам або рейсам з пересадками", - зазначає Якименко.

Проживання

Ціна за готелі чи апартаменти залежить від сезону, місця та рівня сервісу. До основної вартості можуть додаватися податки, туристичні збори та депозити.

Харчування

Якщо в готелі немає повного пансіону або у вартість проживання включені лише сніданки, доведеться витрачатися на обіди й вечері. Туристичні ресторани часто значно дорожчі за місцеві заклади. А скуштувати національні страви хочеться кожному.

Розваги та екскурсії

Музеї, гіди, морські прогулянки, екстрим – усе це потребує окремого бюджету, особливо якщо мандрівка не соло.

Підготовка до поїздки

Валізи, одяг, засоби гігієни, страховки - підготовка до мандрівки теж коштує грошей. За словами Якименко, часто витрати до вильоту перевищують очікування.

"Неочевидна, але вагома витрата - час, який витрачається на планування подорожі, вибір туру, бронювання та інші організаційні питання. Адже час - це також гроші", - говорить експертка.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Наталія Якименко проаналізувала популярні напрямки для літнього відпочинку українців у 2025 році. Вона відзначає, що Греція є найкращим вибором завдяки поєднанню європейського сервісу, культури та доступності, особливо на менш туристичних островах.

Також ми писали, що у деяких країнах заборонено робити фотографії і за них можна отримати штраф.

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