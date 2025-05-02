Планируете отпуск? Пять вещей, на которые вы потратите больше всего денег

Авиабилеты

Перелет - одна из самых дорогих составляющих. В сезон или при бронировании в последний момент цены могут вырасти в разы.

"Сэкономить можно благодаря раннему бронированию, чартерам или рейсам с пересадками", - отмечает Якименко.

Проживание

Цена за отели или апартаменты зависит от сезона, места и уровня сервиса. К основной стоимости могут добавляться налоги, туристические сборы и депозиты.

Питание

Если в отеле нет полного пансиона или в стоимость проживания включены только завтраки, придется тратиться на обеды и ужины. Туристические рестораны часто значительно дороже местных заведений. А попробовать национальные блюда хочется каждому.

Развлечения и экскурсии

Музеи, гиды, морские прогулки, экстрим - все это требует отдельного бюджета, особенно если путешествие не соло.

Подготовка к поездке

Чемоданы, одежда, средства гигиены, страховки - подготовка к путешествию тоже стоит денег. По словам Якименко, часто расходы до вылета превышают ожидания.

"Неочевидная, но весомая трата - время, которое тратится на планирование путешествия, выбор тура, бронирование и другие организационные вопросы. Ведь время - это также деньги", - говорит эксперт.