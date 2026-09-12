"Плану Б" немає. Корецький зробив заяву про заморожені активи РФ

За словами Корецького, міністр закордонних справ Бельгії вже озвучив ідею переведення заморожених активів РФ у спеціальний інвестиційний фонд. Це дозволить розподілити відповідальність між країнами-членами та зняти побоювання окремих європейських лідерів щодо суверенних активів.

Водночас очільник уряду наголосив, що єдиним критерієм ефективності будь-яких ухвалених рішень під час війни - "це результат: ми вижили або ні".

"На шляху до результату вижити, вистояти й досягнути миру в цій війні потрібно приймати в тому числі й непрості рішення. В Україні ми їх приймаємо щодня і розраховуємо на таку ж реакцію від наших партнерів. Немає сценарію "плану Б", - підкреслив прем'єр-міністр.

Корецький нагадав, що міжнародні партнери вже протягом 5 років допомагають українським військовим утримувати фронт, а суспільству та економіці - вистояти.

"І ми маємо продовжувати й довести це до логічного, позитивного результату. Тому і з замороженими активами має бути чітке налаштування знайти рішення - так або інакше", - резюмував він.