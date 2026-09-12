"Плану Б" немає. Корецький зробив заяву про заморожені активи РФ

Альтернативного сценарію використання заморожених російських активів не існує. Україна та партнери мають знайти рішення для їх використання.
Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у межах конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.
За словами Корецького, міністр закордонних справ Бельгії вже озвучив ідею переведення заморожених активів РФ у спеціальний інвестиційний фонд. Це дозволить розподілити відповідальність між країнами-членами та зняти побоювання окремих європейських лідерів щодо суверенних активів.
Водночас очільник уряду наголосив, що єдиним критерієм ефективності будь-яких ухвалених рішень під час війни - "це результат: ми вижили або ні".
"На шляху до результату вижити, вистояти й досягнути миру в цій війні потрібно приймати в тому числі й непрості рішення. В Україні ми їх приймаємо щодня і розраховуємо на таку ж реакцію від наших партнерів. Немає сценарію "плану Б", - підкреслив прем'єр-міністр.
Корецький нагадав, що міжнародні партнери вже протягом 5 років допомагають українським військовим утримувати фронт, а суспільству та економіці - вистояти.
"І ми маємо продовжувати й довести це до логічного, позитивного результату. Тому і з замороженими активами має бути чітке налаштування знайти рішення - так або інакше", - резюмував він.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення в Україну російські державні активи в ЄС були заморожені. І з того часу Україна намагається отримати до них доступ, щоб використати їх у війні з РФ.
Наразі рішення ЄС щодо використання російських активів блокує Бельгія. Однак низка країн ЄС тисне на Брюссель, щоб знайти рішення для підтримки України.
Зокрема, існує пропозиція зробити ЄС зберігачем російських активів замість бельгійського Euroclear чи інших установ. Це питання наразі вивчають в Європейській комісії.