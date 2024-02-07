"Плану Б" немає. У Байдена сподіваються, що Конгрес схвалить допомогу Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

"По-перше, ми не зосереджені на плані Б. Ми зосереджені на плані А, ми зосереджені на прийнятті двопартійного пакету підтримки України, який забезпечить її інструментами та можливостями, необхідними для продовження ефективної оборони та повернення територій, які наразі окупує Росія. Ви бачили багато "болісних суперечок" у Конгресі, і я не збираюся вдаватися в деталі, особливо перебуваючи тут, у Брюсселі", - сказав Салліван.

Водночас він нагадав, що за останні 24 години значна кількість республіканців заявила про необхідність просування підтримки України.

"Ми маємо намір домогтися того, щоб цей пакет пройшов і Сенат, і Палату представників, і потрапив на стіл президента на підпис. Зрештою, немає альтернативи тому, щоб Сполучені Штати взяли на себе відповідальність і надали такий рівень ресурсів, який дозволить Україні мати артилерію, системи протиповітряної оборони та інші засоби, яких вона потребує. І час у цьому питанні має вирішальне значення. Тому ми продовжуватимемо зосереджуватися на цьому, і ми віримо, що ми все ще можемо і зробимо це", - зауважив він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. Зокрема, у Білому домі хотіли направити понад 60 млрд доларів на фінансування нової допомоги Україні.

Але республіканці відмовилися підтримувати ініціативу, оскільки, на їхню думку, в пакеті немає потрібних заходів для захисту американських кордонів.

Після цього члени Республіканської та Демократичної партій розпочали переговори для того, щоб знайти компроміс та прийняти весь пакет з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансуванням захисту кордонів. Але сторони так і не дійшли згоди.

Учора республіканці в Сенаті заявили, що допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню потрібно голосувати окремо від захисту кордонів.

Також сьогодні, 7 лютого, ЗМІ писали про те, що лідер демократів у Сенаті Чак Шумер внесе відповідну ініціативу на розгляд сенаторів.

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