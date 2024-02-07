"Плана Б" нет. У Байдена надеются, что Конгресс одобрит помощь Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Во-первых, мы не сосредоточены на плане Б. Мы сосредоточены на плане А, мы сосредоточены на принятии двухпартийного пакета поддержки Украины, который обеспечит ее инструментами и возможностями, необходимыми для продолжения эффективной обороны и возвращения территорий, которые сейчас оккупирует Россия. Вы видели много "болезненных споров" в Конгрессе, и я не собираюсь вдаваться в детали, особенно находясь здесь, в Брюсселе", - сказал Салливан.

В то же время он напомнил, что за последние 24 часа значительное количество республиканцев заявило о необходимости продвижения поддержки Украины.

"Мы намерены добиться того, чтобы этот пакет прошел и Сенат, и Палату представителей, и попал на стол президента на подпись. В конце концов нет альтернативы тому, чтобы Соединенные Штаты взяли на себя ответственность и предоставили такой уровень ресурсов, который позволит Украине иметь артиллерию , системы противовоздушной обороны и другие средства, в которых она нуждается. И время в этом вопросе имеет решающее значение. Поэтому мы будем продолжать сосредотачиваться на этом, и мы верим, что мы все еще можем и сделаем это", - отметил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент США Джо Байден пригласил в Конгресс выделить более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В частности, в Белом доме хотели направить более 60 млрд. долларов на финансирование новой помощи Украине.

Но республиканцы отказались поддерживать инициативу, поскольку, по их мнению, в пакете нет необходимых мер по защите американских границ.

После этого члены Республиканской и Демократической партий начали переговоры, чтобы найти компромисс и принять весь пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня, а также финансированием защиты границ. Но стороны так и не пришли к согласию.

Вчера республиканцы в Сенате заявили, что помощь Украине, Израилю и Тайваню следует голосовать отдельно от защиты границ.

Также сегодня, 7 февраля, СМИ писали о том, что лидер демократов в Сенате Чак Шумер внесет соответствующую инициативу по рассмотрению сенаторов.

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