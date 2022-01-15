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Плановые работы на электросетях не связаны с "веерными" отключениями, - Чех

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Киев, Суббота 15 января 2022 15:28
Плановые работы на электросетях не связаны с "веерными" отключениями, - Чех Фото: плановые работы на электросетях не связаны с "веерными" отключениями (Виталий Носач, РБК-Укрина)
Автор: Артем Горовенко

Облэнерго круглый год проводят работы на электросетях для их обновления и присоединения новых потребителей к сетям. Отключение света, которые могут сопровождать эти работы, не связаны с так называемыми "веерными" отключениями.

Об этом сообщил энергоэксперт Сергей Чех в Facebook.

"Эти работы и отключения света, которые могут их сопровождать, никоим образом не связаны с "веерными" отключениями", - заявил Чех.

Он отметил, что несмотря на стабилизацию ситуации с запасами угля, продолжает распространяться информация о так называемых "веерных" отключениях.
Эксперт подчеркнул, что временные отключения электроэнергии связаны исключительно с обслуживанием электросетей:

Кроме того, эксперт сообщил, что энергетики также расчищают трассы ЛЭП, подрезают деревья, потому что управители земельных участков, где проходят сети, часто этот свой долг не выполняют.

По словам эксперта, операторы системы распределения вынуждены проводить часть работ зимой, чтобы не повредить посевам на полях и плодоносящим деревьям.

В то же время регулятор пристально следит за тем, чтобы выполнялись все регламентные требования плановых отключений.

"Чтобы продолжительность планового отключения не превышала 8 часов, и чтобы предупреждение предоставлялось не менее чем за 5 дней, и чтобы предупреждения содержали полную информацию об адресах по которым потребителям временно будут прекращать электроснабжение. Именно об этом НКРЭКУ письмом от 12 января предупредило операторов систем распределения", - пояснил эксперт.

Напомним, ранее в Общественном союзе "Умные электросети Украины" рассказали почему операторы системы распределения проводят плановые ремонты.

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