Планові роботи на електромережах не пов'язані з "віяловими" відключеннями, - Чех

Обленерго цілий рік проводять роботи на електромережах для їх оновлення та приєднання нових споживачів до мереж. Відключення світла, що можуть супроводжувати ці роботи, не пов’язані з так званими "віяловими" відключеннями.

Про це повідомив енергоексперт Сергій Чех у Facebook .

"Ці роботи та відключення світла, що можуть їх супроводжувати, ніяким чином не пов'язані з "віяловими" відключенням", - заявив Чех.

Він зазначив, що не зважаючи на стабілізацію ситуації з запасами вугілля, продовжує поширюватися інформація про так звані "віялові" відключення.

Експерт підкреслив, що тимчасові відключення електроенергії пов’язані виключно з обслуговуванням електромереж:

Крім того, експерт повідомив, що енергетики також розчищають траси ЛЕП, підрізають дерева, бо управителі земельних ділянок, де проходять мережі, часто цей свій обов'язок не виконують.

За словами експерта, оператори системи розподілу вимушені проводити частину робіт взимку, аби не зашкодити посівам на полях та деревам, що плодоносять.

Водночас регулятор пильно стежить за тим щоби виконувалися всі регламентні вимоги планових відключень.

"Щоб тривалість планового відключення не перевищувала 8 годин, і щоб попередження надавалося не менше як за 5 днів, і щоб попередження містили повну інформацію про адреси за якими споживачам тимчасово припинятимуть електропостачання. Саме про це НКРЕКП листом від 12 січня попередило Операторів систем розподілу", - пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше в Громадській спілці "Розумні електромережі України" розповіли чому оператори системи розподілу проводять планові ремонти.