При планових відключеннях світла понад половина українців будуть з інтернетом, - Мінцифри

Більше ніж половина українців буде підключена до інтернету під час планових відключень світла.

Про це розповів директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Юрій Мацик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"При віялових відключеннях світла більше половини споживачів залишаться підключеними до Інтернету", - сказав Мацик.

Він пояснив, що це поширюється на ситуації, якщо відключення триватимуть до 24 годин, якщо більше - до 72 годин дотягнути можуть максимум 37% користувачів, і то при умові, що вони вдома будуть мати власне живлення.

Удари РФ по українській енергосистемі та загроза блекаутів

Нагадаємо, усю минулу осінь та зиму російські загарбники масово обстрілювали територію України, намагаючись атакувати об'єкти енергетики. Попри ефективну роботу ППО ЗСУ, без "прильотів" обійтися не вдалося. Тому в деякий період довелося застосовувати екстрені, а потім планові відключення світла.

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів військ РФ по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду у нашій країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Додамо, що згідно з прогнозами "Укренерго", цієї зими можуть бути проблеми, пов'язані з масованим обстрілом. Але енергосистема не розвалиться і працюватиме.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.