При плановых отключениях света более половины украинцев будут с интернетом, - Минцифры

Более половины украинцев будут подключены к интернету во время плановых отключений света.

Об этом рассказал директор Департамента по развитию фиксированного Интернета Юрий Мацик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"При веерных отключениях света более половины потребителей останутся подключенными к Интернету", - сказал Мацик.

Он пояснил, что это распространяется на ситуации, если отключения будут продолжаться до 24 часов, если больше - до 72 часов дотянуть могут максимум 37% пользователей, и то при условии, что они дома будут иметь собственное питание.

Удары РФ по украинской энергосистеме и угроза блекаутов

Напомним, всю прошлую осень и зиму российские захватчики массово обстреливали территорию Украины, пытаясь атаковать объекты энергетики. Несмотря на эффективную работу ПВО ВСУ, без прилетов обойтись не удалось. Поэтому в некоторый период пришлось применять экстренные, а затем плановые отключения света.

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов войск РФ по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в нашей стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.

Добавим, что согласно прогнозам "Укрэнерго", этой зимой могут быть проблемы, связанные с массированным обстрелом. Но энергосистема не развалится и будет работать.

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