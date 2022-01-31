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Планируют ли в Украине мобилизацию: Минобороны дало ответ

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Киев, Понедельник 31 января 2022 12:50
Планируют ли в Украине мобилизацию: Минобороны дало ответ Фото: глава Минобороны Алексей Резников (t.me.OP_UA)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников ответил, планируется ли в Украине в ближайшее время мобилизация населения. По его словам, сейчас такой необходимости нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в интервью LB.ua.

"Потребности в мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет”, - отметил министр.

Впрочем, по его словам, пока будет проводиться работа по формированию Сил территориальной обороны.

"Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первое обучение мы начнем с председателей ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно. У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командования Сил территориальной обороны. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Потом будет восток, юг и запад", - резюмировал глава Минобороны.

Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыв на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

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Министерство обороны Украины
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