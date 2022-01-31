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Чи планують в Україні мобілізацію: Міноборони дало відповідь

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 12:50
Чи планують в Україні мобілізацію: Міноборони дало відповідь Фото: глава Міноборони Олексій Резніков (t.me.OP_UA)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков відповів, чи планується в Україні найближчим часом мобілізація населення. За його словами, зараз такої потреби немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова в інтерв'ю LB.ua.

“Потреби в мобілізації, з погляду загрози, зараз немає. Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі будуть думати, що ми знали і приховали, що ворог завтра нападе”, - зазначив міністр.

Втім, за його словами, поки проводитиметься робота з формування Сил територіальної оборони.

"Їх будуть вчити, будуть нормальні польові навчання. І перше навчання ми почнемо з голів ОДА, РДА, плюс КМДА, звісно. У нас чотири сектори: північ, південь, схід і захід. Так само розділені й командування Сил територіальної оборони. Почнемо з півночі, зберемо всі області, плюс Київ, будемо їх вчити два-три дні на полігоні, як взаємодіяти, як що робити. Потім буде схід, південь і захід", - резюмував глава Міноборони.

Нагадаємо, минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.

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Міністерство оборони України
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