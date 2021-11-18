Полиция предотвратила покушение на министра правительства Украины

Полиция предотвратила покушение на руководителя одного из украинских министерств. Имя министра пока не разглашается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.
Пока подробностей инцидента нет, но министр внутренних дел Денис Монастырский объявил о проведении брифинга, на котором объявит детали.
Известно о задержании подозреваемых, которые планировали покушение.
Брифинг запланирован на 17:30 в МВД Украины.
Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. В результате нападения он не пострадал. Ранение получил его водитель.
Отметим, в начале октября городской суд Ивано-Франковска приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который в декабре 2020 года заявлял о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.