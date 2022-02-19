Планировали "телекартинки" для росСМИ: полиция предупредила митинги под Офисом президента

Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые планировали митинги с участием 1500 человек под Офисом президента в Киеве. Таким образом злоумышленники готовили "телекартинки" для российских пропагандистских СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным правоохранителей, группа лиц отвечала за поиск и сбор граждан, которые за денежное вознаграждение приняли бы участие в митингах.

Известно, что 20 февраля они планировали провести в Киеве массовые мероприятия, главной задачей которых является дестабилизация ситуации в государстве и создание "телекартинки" для российских пропагандистских СМИ.

Так, в целом злоумышленниками планировалось вывести под Офис президента 1500 человек.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов где изъяли:

флаги,

баннеры и прочую атрибутику с лозунгами,

"черновые" записи,

десятки мобильных телефонов и банковских карт и т. д.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, недавно в МВД заявили, что предупредили массовые беспорядки в Украине.

Добавим, также сообщалось, что под Офисом президента Украины готовилась проплаченная насильственная акция протеста.