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Планировали "телекартинки" для росСМИ: полиция предупредила митинги под Офисом президента

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Киев, Суббота 19 февраля 2022 19:51
Планировали "телекартинки" для росСМИ: полиция предупредила митинги под Офисом президента Фото: полиция предупредила митинги под Офисом президента (Фото npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые планировали митинги с участием 1500 человек под Офисом президента в Киеве. Таким образом злоумышленники готовили "телекартинки" для российских пропагандистских СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным правоохранителей, группа лиц отвечала за поиск и сбор граждан, которые за денежное вознаграждение приняли бы участие в митингах.

Известно, что 20 февраля они планировали провести в Киеве массовые мероприятия, главной задачей которых является дестабилизация ситуации в государстве и создание "телекартинки" для российских пропагандистских СМИ.

Так, в целом злоумышленниками планировалось вывести под Офис президента 1500 человек.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов где изъяли:

  • флаги,
  • баннеры и прочую атрибутику с лозунгами,
  • "черновые" записи,
  • десятки мобильных телефонов и банковских карт и т. д.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, недавно в МВД заявили, что предупредили массовые беспорядки в Украине.

Добавим, также сообщалось, что под Офисом президента Украины готовилась проплаченная насильственная акция протеста.

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