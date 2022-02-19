ru ua
Сб, 19 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Планували "телекартинки" для росЗМІ: поліція попередила мітинги під Офісом президента

Новость на русском →
Київ, Субота 19 лютого 2022 19:51
Планували "телекартинки" для росЗМІ: поліція попередила мітинги під Офісом президента Фото: поліція попередила мітинги під Офісом президента (npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці викрили зловмисників, які планували мітинги за участі 1500 осіб під Офісом президента в Києві. Таким чином зловмисники готували "телекартинки" для російських пропагандистських ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

За даними правоохоронців, група осіб відповідала за пошук та збір громадян, котрі за грошову винагороду брали б участь у мітингах.

Відомо, що 20 лютого вони планували провести в Києві масові заходи, головним завданням яких є дестабілізація ситуації в державі та створення "телекартинки" для російських пропагандистських ЗМІ.

Так, загалом зловмисниками планувалося вивести до Офісу президента 1500 осіб.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів де вилучили:

  • прапори,
  • банери та іншу атрибутику із лозунгами,
  • "чорнові" записи,
  • десятки мобільних телефонів та банківських карток тощо.

Наразі проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно у МВС заявили, що попередили масові заворушення в Україні.

Додамо, також повідомлялося, що під Офісом президента України готувалась проплачена насильницька акція протесту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ полиция Офіс президента
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі