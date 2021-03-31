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Планировали диверсии: в Славянске нашли арсенал боевиков со взрывчаткой и боеприпасами

Автор: Андрей Василюк

Служба безопасности Украины обнаружила в Славянске скрытый арсенал боевиков. В схроне нашли: тротил, мины и карты-схемы с координатами объектов критической инфраструктуры Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По оперативным данным, злоумышленники планировали совершение диверсий на территории региона.

"Установлено, что тайник в 2014 году обустроил участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске", - говорится в сообщении.

В тайнике, найденном на территории его частного дома, правоохранители обнаружили:

  • 1 кг тротила;
  • 2 электродетонаторы;
  • четыре мины;
  • реактивную противотанковую гранату РПГ-26;
  • 6 гранатометных выстрелов,
  • 3 гранаты РГД-5;
  • 10 запалов;
  • кумулятивный заряд;
  • почти 1000 патронов различного калибра.

Изъятые средства поражения правоохранители направили на экспертизу.

"В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", - сообщили в СБУ.

Напомним, 30 марта в штабе ООС сообщили, что в Луганской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили схрон с боеприпасами на территории одной из школ. Находка могла служить боевикам инструментом для организации диверсий.

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