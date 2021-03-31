Планировали диверсии: в Славянске нашли арсенал боевиков со взрывчаткой и боеприпасами

По оперативным данным, злоумышленники планировали совершение диверсий на территории региона.

"Установлено, что тайник в 2014 году обустроил участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске", - говорится в сообщении.

В тайнике, найденном на территории его частного дома, правоохранители обнаружили:

1 кг тротила;

2 электродетонаторы;

четыре мины;

реактивную противотанковую гранату РПГ-26;

6 гранатометных выстрелов,

3 гранаты РГД-5;

10 запалов;

кумулятивный заряд;

почти 1000 патронов различного калибра.

Изъятые средства поражения правоохранители направили на экспертизу.

"В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", - сообщили в СБУ.