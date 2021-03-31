Планували диверсії: у Слов'янську знайшли арсенал бойовиків з вибухівкою і боєприпасами

Служба безпеки України виявила у Слов’янську прихований арсенал бойовиків. У схроні знайшли: тротил, міни та карти-схеми з координатами об’єктів критичної інфраструктури Донецької області.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За оперативними даними, зловмисники планували вчинення диверсій на території регіону.
"Встановлено, що схованку у 2014 році облаштував учасник незаконних збройних формувань, який перебуває у розшуку", - йдеться в повідомленні.
У тайнику, знайденому на території його приватного будинку, правоохоронці виявили:
Вилучені засоби ураження правоохоронці направили на експертизу.
"У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності", - повідомили в СБУ.
Нагадаємо, 30 березня в штабі ООС повідомили, що у Луганській області військовослужбовці Національної гвардії України виявили схрон із боєприпасами на території однієї зі шкіл. Знахідка могла служити бойовикам інструментом для організації диверсій.