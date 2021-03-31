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Планували диверсії: у Слов'янську знайшли арсенал бойовиків з вибухівкою і боєприпасами

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 12:06
Планували диверсії: у Слов'янську знайшли арсенал бойовиків з вибухівкою і боєприпасами У Слов'янську виявили схрон боєприпасів бойовиків (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Служба безпеки України виявила у Слов’янську прихований арсенал бойовиків. У схроні знайшли: тротил, міни та карти-схеми з координатами об’єктів критичної інфраструктури Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За оперативними даними, зловмисники планували вчинення диверсій на території регіону.

"Встановлено, що схованку у 2014 році облаштував учасник незаконних збройних формувань, який перебуває у розшуку", - йдеться в повідомленні.

У тайнику, знайденому на території його приватного будинку, правоохоронці виявили:

  • 1 кг тротилу;
  • 2 електродетонатори;
  • чотири міни;
  • реактивну протитанкову гранату РПГ-26;
  • 6 гранатометних пострілів,
  • 3 гранати РГД-5;
  • 10 запалів;
  • кумулятивний заряд;
  • майже 1000 набоїв різного калібру.

Вилучені засоби ураження правоохоронці направили на експертизу.

"У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, 30 березня в штабі ООС повідомили, що у Луганській області військовослужбовці Національної гвардії України виявили схрон із боєприпасами на території однієї зі шкіл. Знахідка могла служити бойовикам інструментом для організації диверсій.

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