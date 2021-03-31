Планували диверсії: у Слов'янську знайшли арсенал бойовиків з вибухівкою і боєприпасами

Служба безпеки України виявила у Слов’янську прихований арсенал бойовиків. У схроні знайшли: тротил, міни та карти-схеми з координатами об’єктів критичної інфраструктури Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За оперативними даними, зловмисники планували вчинення диверсій на території регіону.

"Встановлено, що схованку у 2014 році облаштував учасник незаконних збройних формувань, який перебуває у розшуку", - йдеться в повідомленні.

У тайнику, знайденому на території його приватного будинку, правоохоронці виявили:

1 кг тротилу;

2 електродетонатори;

чотири міни;

реактивну протитанкову гранату РПГ-26;

6 гранатометних пострілів,

3 гранати РГД-5;

10 запалів;

кумулятивний заряд;

майже 1000 набоїв різного калібру.

Вилучені засоби ураження правоохоронці направили на експертизу.

"У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності", - повідомили в СБУ.