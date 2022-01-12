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Планировали "атаковать" Пакистан: хакеры из Индии случайно заразили свою технику вирусом

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Среда 12 января 2022 19:03
Планировали "атаковать" Пакистан: хакеры из Индии случайно заразили свою технику вирусом Фото: хакеры из Индии случайно заразили свою технику вирусом (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Индийские хакеры случайно заразили свою технику собственным вирусом. Перед этим они устроили кибератаку на учреждения Пакистана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Malwarebytes.

Группировка хакеров PatchWork, разработала вирус, получивший название Ragnatela, для слежения за компьютерами, а также для получения списка запущенных программ, снимков экрана и загрузки файлов.

Хакеры же, со своей стороны, устроили кибератаку на сотрудников Министерства обороны Пакистана, Национального университета обороны в Исламабаде и биологов из пакистанских университетов. Чтобы загрузить свой вирус на чужие компьютеры - они присылали письма в учреждения от якобы властей страны.

Впрочем, во время своей хакерской "кампании", злоумышленники случайно заразили и свою технику. Это, со своей стороны, позволило специалистам кибербезопасности следить за действиями преступников.

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