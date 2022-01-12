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Планували "атакувати" Пакистан: хакери з Індії випадково заразили свою техніку вірусом

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Середа 12 січня 2022 19:03
Планували "атакувати" Пакистан: хакери з Індії випадково заразили свою техніку вірусом Фото: хакери з Індії випадково заразили свою техніку вірусом (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Індійські хакери випадково заразили свою техніку власним вірусом. Перед цим вони влаштували кібератаку на установи Пакистану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Malwarebytes.

Угрупування хакерів PatchWork, розробило вірус, який отримав назву Ragnatela, для стеження за комп’ютерами, отримування списку запущених програм, а також знімків екрану й завантажування файлів.

Хакери ж, зі свого боку, влаштували кібератаку на співробітників Міністерства оборони Пакистану, Національного університету оборони в Ісламабаді та біологів з пакистанських університетів. Аби завантажити свій вірус на чужі комп’ютери - вони надсилали листи до установ від, нібито, влади країни.

Втім, під час своєї хакерської "кампанії", зловмисники випадково заразили й власну техніку. Це, зі свого боку, дозволило фахівцям кібербезпеки слідкувати за діями злочинців.

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