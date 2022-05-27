Планувала обслуговувати літаки Росії: СБУ заблокувала діяльність закордонної компанії

Служба безпеки України завадила Росії обійти санкції, які стосуються ремонту літаків типу “Ан”. Заблокувала діяльність однієї з компаній із країн Близького Сходу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

СБУ встановила, що Росія зареєструвала фірму в одній з країни Близького Сходу, яка, нібито, не має жодного відношення до Москви. Країна окупант планувала "легально" обслуговувати важкі транспортні літаки.

"Втім, завдяки роботі СБУ на випередження, профільні українські відомства скасували дію сертифікату техобслуговування для іноземного “посередника” країни-агресора", - пише пресслужба СБУ.

СБУ заблокувала можливість для Росії ремонтувати свої вантажні літаки, які були вироблені за ліцензією ДП "Антонов". Це, зі свого боку, вдарить по логістиці країни-окупанта, оскільки вона використовувала більше 10 суден типу "Ан-124" для перевезення військових й важкої техніки під час війни проти України.