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Планировал нападение на премьера: в Амстердаме задержали подозреваемого

Автор: Анастасия Рокитна

В Амстердаме задержали подозреваемого в планировании нападения на премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Мужчина разместил сообщение в открытой группе Telegram с просьбой к "революционерам" осуществить его планы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Dutch News.

В декабре 2020 года под фотографией короля с правительством он написал, что "большинство голландцев ненавидят этого Рютте".

"Чего бы стоило, чтобы их всех расстрелять? Из автомобиля. Открыть окно. Взять пистолет. Открыть огонь " - написал он.

Он также якобы обсуждал свои планы с другими, иногда с глазу на глаз, а также говорил о "штурме парламента" и расстреле Рютте, когда тот едет на велосипеде на улице.

Его также подозревают в попытке купить оружие.

Напомним, в Нидерландах правоохранители раскрыли сговор с подготовки убийства премьер-министра страны Марка Рютте.

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Нидерланды