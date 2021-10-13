Планировал нападение на премьера: в Амстердаме задержали подозреваемого

В декабре 2020 года под фотографией короля с правительством он написал, что "большинство голландцев ненавидят этого Рютте".

"Чего бы стоило, чтобы их всех расстрелять? Из автомобиля. Открыть окно. Взять пистолет. Открыть огонь " - написал он.

Он также якобы обсуждал свои планы с другими, иногда с глазу на глаз, а также говорил о "штурме парламента" и расстреле Рютте, когда тот едет на велосипеде на улице.

Его также подозревают в попытке купить оружие.