Планировал нападение на премьера: в Амстердаме задержали подозреваемого

В Амстердаме задержали подозреваемого в планировании нападения на премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Мужчина разместил сообщение в открытой группе Telegram с просьбой к "революционерам" осуществить его планы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Dutch News.
В декабре 2020 года под фотографией короля с правительством он написал, что "большинство голландцев ненавидят этого Рютте".
"Чего бы стоило, чтобы их всех расстрелять? Из автомобиля. Открыть окно. Взять пистолет. Открыть огонь " - написал он.
Он также якобы обсуждал свои планы с другими, иногда с глазу на глаз, а также говорил о "штурме парламента" и расстреле Рютте, когда тот едет на велосипеде на улице.
Его также подозревают в попытке купить оружие.
Напомним, в Нидерландах правоохранители раскрыли сговор с подготовки убийства премьер-министра страны Марка Рютте.